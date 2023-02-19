Движение всех видов транспорта разрешено по Военно-Грузинской дороге

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Временный запрет на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге отменен, путь открыт для всех видов транспорта, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 10:40 по Москве 19 февраля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось, что ухудшение погодных условий в Грузии спровоцировало закрытие Военно-Грузинской дороги для грузового транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.