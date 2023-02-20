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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

МВД Крыма сообщило о трех жертвах ДТП на Крымском мосту

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В столкновении трех легковых машин на Крымском мосту в понедельник утром погибли три человека, а не два, как сообщалось ранее.

"20 февраля около 7:35 на Крымском мосту (на подъезде к аркам со стороны Крыма) произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого, предварительно, три человека погибли и три человека получили травмы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Крыму.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, ехавший из Крыма в сторону Кубани, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106.

"Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112", - добавили в МВД.

Движение по Крымскому мосту ограничено для ликвидации последствий аварии, отметил представитель ведомства.

В Минздраве Крыма также подтвердили, что в ДТП погибли три человека.

"Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу номер 1 им. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе министерства.

ДТП произошло во время дождя, уточнили в обслуживающем мост Упрдор "Тамань".

"В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие - мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8 градусов Цельсия", - сообщает сайт учреждения.

Ранее глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил о двух погибших и двух пострадавших в этом ДТП.

Крымский мост Крым Кубань МВД Керчь Минздрав Святослав Брусаков Упрдор Тамань
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