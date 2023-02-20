Движение по Крымскому мосту остановили после гибели двух человек в ДТП

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Крымском мосту столкнулись три автомобиля, погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Керчи Святослав Брусаков. По его словам, движение по мосту остановлено.

"На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, оперативно прибыли на место, перекрыли пока мост", - сказал Брусаков.

Обстоятельств случившегося он не уточнил.

"Есть поручение оперативно сработать, провести все мероприятия, запустить движение", - сообщил он.

По информации Брусакова, пострадавших отвезли в больницы в Тамань и Керчь.