Движение по Крымскому мосту возобновилось после ДТП

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Крымском мосту движение автомобилей возобновилось в обе стороны, сообщила администрация Темрюкского района. Мост перекрывали после столкновения трех автомобилей.

Около 7:35 по Москве ВАЗ-2112, ехавший из Крыма в сторону Кубани, на подъезде к аркам моста выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя легковыми машинами, сообщили в МВД Крыма. Погибли водитель и два пассажира ВАЗа-2112.

Из-за ДТП, по данным ГАИ Краснодарского края, движение в обе стороны по мосту перекрывали примерно на час.