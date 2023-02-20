Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Движение по Крымскому мосту возобновилось после ДТП

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Крымском мосту движение автомобилей возобновилось в обе стороны, сообщила администрация Темрюкского района. Мост перекрывали после столкновения трех автомобилей.

Около 7:35 по Москве ВАЗ-2112, ехавший из Крыма в сторону Кубани, на подъезде к аркам моста выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя легковыми машинами, сообщили в МВД Крыма. Погибли водитель и два пассажира ВАЗа-2112.

Из-за ДТП, по данным ГАИ Краснодарского края, движение в обе стороны по мосту перекрывали примерно на час.

Крымский мост Крым Кубань МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отменены прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово

Отменены прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово

Движение по Крымскому мосту остановили после гибели двух человек в ДТП

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину увеличилась до максимума с начала года

Что произошло за день: воскресенье, 19 февраля

Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села

Путин в Послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации

Песков отметил, что слова Нуланд по Крыму подчеркивают глубину разногласий РФ и США

Пандемия коронавируса

Более 14,2 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Что произошло за день: суббота, 18 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });