Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Bell из-за фейков об СВО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сайт интернет-издания The Bell (признано в РФ иноагентом) был заблокирован в связи с публикацией запрещенного контента, включая недостоверную информацию о специальной военной операции (СВО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"На основании Закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", - сказали в пресс-службе.

"В частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины", - уточнили там.