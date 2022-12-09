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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Минюст РФ внес The Bell и Михаила Фишмана в реестр иноагентов

Минюст РФ внес The Bell и Михаила Фишмана в реестр иноагентов
Журналист Михаил Фишман
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу расширил список иноагентов и внес в него, в частности, издание The Bell и журналиста Михаила Фишмана.

Также в реестр внесены экологическое движение "42", философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов, участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров (заочно арестован в РФ).

Кроме того, в реестре параграфе The Bell указаны 20 участников проекта, в том числе и его основатель Елизавета Осетинская (признана иноагентом).

Минюст РФ
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