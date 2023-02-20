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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем пока не возобновлены

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Возобновление действия соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР не означает, что туристы уже могут отправляться в путешествия, турбизнес ждет дату начала формирования групп, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Очередной шаг по возобновлению полноценного туристического потока между Китаем и Россией сделан, но сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем не означает начала работы по отправке туристов как с одной, так и с другой стороны. Дата возобновления таких поездок пока не названа. В настоящее время происходит урегулирование ряда технических вопросов, один из главных в этом перечне - обмен списками уполномоченных туроператоров", - говорится в сообщении.

Как сообщили в понедельник в Минэкономразвития, РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

В настоящее время Минэкономразвития РФ и министерство культуры и туризма Китая должны обменяться списками туроператоров, которые будут отправлять безвизовые группы.

"Однако необходимо понимать, что даже предоставление списка не будет означать возобновления безвизовых поездок, пока обе стороны не договорятся и не обнародуют дату - с какого момента можно начать формировать группы по безвизовому обмену", - подчеркнули в АТОР.

АТОР Китай
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