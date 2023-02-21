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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Между Благовещенском и Хэйхэ начнутся перевозки туристов на судах на воздушной подушке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суда на воздушной подушке возобновят перевозки пассажиров между китайским Хэйхэ и Благовещенском в Амурской области после трех лет карантинных ограничений, сообщает Росгранстрой.

"По итогам проведенного координационного совета смешанного пункта пропуска через госграницу РФ Благовещенск (Амурская область), а также по результатам достигнутых согласований с китайской стороной с 22 февраля 2023 года возобновляется государственный контроль по пропуску через государственную границу лиц и транспортных средств на пассажирском направлении пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Перевозка пассажиров до начала навигационного периода текущего года будет осуществляться судами на воздушной подушке.

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С российской стороны для перевозки пассажиров ЗАО "Пассажирский порт "Амурассо" подготовлено одно судно на воздушной подушке вместимостью 16 пассажиров. Второе планируется ввести в эксплуатацию после ремонта в середине марта. С китайской стороны пассажирские перевозки будут осуществляться на двух однотипных судах вместимостью до 20 пассажиров.

Отмечается, что количество выполняемых рейсов будет зависеть от числа пассажиров, желающих выехать с территории РФ.

По информации китайской стороны, пересечение государственной границы пассажирами будет осуществляться только в визовом порядке. Въезд туристических групп по спискам пока не возобновляется.

Также по требованию китайской стороны лица, въезжающие в КНР, должны иметь на руках подтверждающие документы о результатах отрицательного ПЦР-теста на наличие COVID, сделанного за 48 часов.

Амурская область Китай Росгранстрой
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