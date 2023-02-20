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Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай возобновили действие соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Как отметили в министерстве, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его пограничной службе ФСБ РФ.

"Минэкономразвития России ожидает этот список от Минкультуры и туризма КНР в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

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Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашение было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии.

Как сообщалось, 6 февраля власти Китая отменили ограничения на въезд и выезд, связанные с коронавирусом, и разрешили своим гражданам поездки в 20 зарубежных стран, в том числе Россию. Однако туроператоры сообщали, что пока не возобновятся безвизовые групповые поездки, восстановление массового туризма невозможно.

До пандемии коронавируса в 2019 году Китай был наиболее крупным рынком-поставщиком туристов в Россию. Из 5 млн иностранных путешественников около 1,5 млн приехали из КНР, в том числе 1,2 млн - без виз в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках.

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