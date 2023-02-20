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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Ирландскому лизингодателю запретили судиться с "Уральскими авиалиниями" в Лондоне

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области запретил ирландскому лизингодателю продолжать разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) по делу о возврате взятого в лизинг авиакомпанией "Уральские авиалинии" самолета Airbus A319-100, говорится в материалах российского суда.

В середине марта 2022 года компания Gasl leasing Ireland N2 limited подала в Лондонский международный арбитражный суд заявление о возврате взятого в 2015 году авиакомпанией "Уральские авиалинии" Airbus A319-100 с серийным номером 1579.

В апреле "Уральские авиалинии" попросили Арбитражный суд Свердловской области запретить Gasl leasing Ireland N2 limited продолжать разбирательство в международном арбитраже. Авиакомпания ссылалась на то, что относится к числу подсанкционных лиц, односторонние ограничительные меры существенно нарушают баланс интересов сторон договора, а также на невозможность участия в разбирательстве в LCIA.

Свердловский арбитраж установил, что такие ограничения, как запрет лизингодателям из стран Евросоюза оказывать российским авиакомпаниям услуги по лизингу воздушных судов, требования регламента ЕС об одностороннем расторжении ранее заключенных договоров лизинга и возврате взятых в лизинг воздушных судов "существенно нарушают баланс интересов сторон договора".

Более того, с 28 февраля 2022 года согласно регламенту ЕС, запрещены любые полеты из России на территорию ЕС, что делает невозможным участие представителя заявителя в разбирательстве в лондонском арбитраже.

Суд посчитал, что введение иностранными государствами ограничительных мер в отношении российских лиц поражает их в правах и, тем самым, заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами, участвующими в деле.

"В таких условиях вполне оправданы сомнения в том, что спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры, будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда", - отмечается в решении суда. Поэтому суд удовлетворил заявление "Уральских авиалиний".

После 24 февраля 2022 года страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Парк "Уральских авиалиний" состоит из европейских самолетов производства Airbus.

Ирландия Gasl leasing Ireland N2 Уральские авиалинии LCIA Лондон Свердловская область Airbus Евросоюз
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