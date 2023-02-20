Дистрибутор Analog Devices добился в суде РФ запрета контрагенту на тяжбы за рубежом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский дистрибутор крупнейшего производителя электронной компонентной базы (ЭКБ), американской Analog Devices, который фактически лишился бизнеса в результате санкций США, в отечественном суде добился запрета на ведение разбирательств в зарубежных юрисдикциях со своим контрагентом.

Московское ООО "Тесон" изначально создавалось как официальный дистрибутор Analog Devices, в 2020 году выручка компании достигла пика, превысив 1,1 млрд рублей. Проблемы у "Тесона" начались с июля 2021 года, когда Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило компанию в Entity List ("черный список" юридических и физических лиц, в отношении которых введен режим ужесточенного экспортного контроля). С практической точки зрения это означает запрет на поставку товаров американских компаний его фигурантам.

После этого, согласно материалам дела, Analog Devices ввел для конечных потребителей в России запрет на закупку у "Тесона" уже поставленной на территорию страны продукции.

"Лишившись возможности продолжать поставки электронно-компонентной базы производства Analog Devices напрямую от производителя, ООО "Тесон" фактически оказалось в ситуации прекращения хозяйственной деятельности, поскольку основной сферой экономической деятельности ООО "Тесон" являлась практически монобрендовая поставка электронно-компонентной базы американского производства, преимущественно производителя Analog Devices, а согласно условиям дистрибьюторского соглашения, производителем (поставщиком) установлен прямой запрет на закупку продукции производства Analog Devices у третьих лиц", - говорится в материалах к иску, поданному "Тесоном" к Analog Devices в Арбитражный суд Москвы.

"Обладая большим запасом невостребованной продукции на складе, лишившись оборотных средств, фактически оказалось неплатежеспособным и неспособным произвести оплату поставленной продукции, о чем неоднократно уведомляло ответчика в своих письмах", - говорится в материалах суда.

В 2021 году выручка "Тесона" сократилась на 15,5% - до 943,5 млн рублей, а по итогам 2022 года рухнула в 20 раз - до 48 млн руб.

Спор, инициированный российской компанией против Analog Devices, длится с апреля 2022 года и касается дистрибуторского соглашения, которое было заключено с американской компанией в 2018 году. "Тесон" пытался договориться с представителями Analog Devices о возврате продукции, однако американская компания настаивает на выплате денежных средств за поставленный товар. Analog Devices направила "Тесону" досудебную претензию с требованием оплатить поставленный товар до 4 февраля 2022 года. По условиям дистрибуторского соглашения, американская компания может через суд потребовать с "Тесона" сумму основного долга в $803,1 тыс. и неустойку в $14 тыс. в месяц.

По условиям соглашения, споры, вытекающие из соглашения, должны рассматриваться в международном арбитраже. Но "Тесон" решил воспользоваться включенными в 2020 году в Арбитражный процессуальный кодекс РФ статьями 248.1 и 248.2, которые направлены на защиту прав российских физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранными государствами. Эти нормы позволяют российским лицам переводить разбирательства из иностранного суда или международного арбитража, в отечественную юрисдикцию и добиваться запрета на продолжение процесса за рубежом.

"Тесон" обратился с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Москвы. Оно, согласно материалам суда, было обосновано тем, что у российской компании нет возможности представлять свои интересы в международном арбитраже по техническим и экономическим причинам.

Суд встал на сторону "Тесона", запретив Analog Devices "инициировать судебные разбирательства или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ".

В определении отмечается, что вводимые иностранными государствами ограничительные меры ставят российских лиц в неравное положение и подвергают сомнению справедливость и беспристрастность судебного разбирательства на территории иностранного государства. Ограничительные меры фактически лишают российских физлиц и юрлиц возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организациях или третейских судах, указывается также.

"В таких условиях оправданы сомнения в том, что спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры, будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда, что составляет один из элементов доступности правосудия", - объяснил свое решение суд.

Его определение может быть обжаловано в течение месяца.