Квота на транзит санкционных грузов через Литву в Калининградcкую область снижена на 7%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году сможет провезти через Литву в Калининградcкую область и обратно не более 2,89 млн тонн различных подсанкционных товаров, необходимых для ее нужд – почти на 7% меньше, чем в 2022 году, когда было разрешено провезти 3,1 млн тонн.

Как сообщили агентству BNS в компании грузовых ж/д перевозок LTG Cargo (входит в состав "Литовских железных дорог", LTG) в этом году в Калининградскую область из других регионов России разрешено перевезти до 2,47 млн тонн товаров, а в обратном направлении – до 420 тыс. тонн.

В частности, из "материковой" России в Калининградскую область разрешено провезти 420 тыс. тонн древесины и изделий из нее, цемента, удобрений, предметов роскоши, а также 710 тыс. тонн угля и угольной продукции, 50 тыс. тонн строительных материалов, химической и другой промышленной продукции, 78 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов и 520 тыс. тонн железа и стали.

Из Калининградской области на остальную территорию России через Литву можно будет перевезти более 400 тыс. тонн древесины и изделий из нее, цемента, удобрений, предметов роскоши, 17 тыс. тонн строительных материалов, химических и других промышленных товаров, 0,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 0,2 тыс. тонн железа и стали.

В 2022 году между материковой частью России и Калининградской областью через Литву было разрешено провезти 3,1 млн тонн подсанкционных товаров первой необходимости, а реально было перевезено около 1,8 млн тонн.

В целом в прошлом году из всего разрешенного номенклатурного количества было перевезено около 36% угля и продуктов из него, около 52% черных металлов, 34% древесины и ее продуктов, 97% цемента, 59% пищевых продуктов, около 66% нефти и нефтепродуктов (санкции ЕС на них, в зависимости от конкретного кода, полностью вступили в силу 5 декабря 2022 года и 5 февраля этого года) и 80% прочих различных товаров.

По данным LTG Cargo, объем товаров на 2023 год был рассчитан на основе среднего показателя перевозок таких товаров за последние три года (2020-2022 годы). Несколько сотен кодов включены в список товаров первой необходимости, и их количество оценивается по мере поступления заявок.

Российская сталь и другие изделия из черных металлов запрещены к ввозу в ЕС с 17 июня 2022 года, цемент, алкоголь, изделия из древесины, стекла, алюминия, бумажная продукция, гипс, детали судов – с 10 июля, уголь и другие виды твердого ископаемого топлива – с 10 августа, а большая часть нефти, кроме трубопроводной – с 5 декабря.

РФ в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров – примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается на разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле прошлого года выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.

Россия теперь может перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и обратно через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объемы должны соответствовать средним показателям железнодорожных перевозок за последние три года.

Москва будет добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву, отмечал ранее МИД РФ.