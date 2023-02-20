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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В РФ сформируют новые списки туроператоров для возобновления групповых поездок в Китай

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай должны предоставить обновленные списки туркомпаний для возобновления групповых безвизовых турпоездок между странами, потому что текущие списки актуальны до апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Механизм работы с туроператорами в рамках соглашения остался прежним: туроператоры отправляют заявления на участие в механизме в региональные органы власти субъектов в области туризма, которые далее направляются в Минэкономразвития. Текущие списки туроператоров актуальны до апреля 2023 года. На данный момент идет процесс формирования списков на 2023-2024 годы", - рассказали в министерстве.

Как сообщили в понедельник в Минэкономразвития, РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года. В соответствии с документом, организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без визы и находиться там до 15 дней. Формировать такие группы могут только туроператоры обеих стран, подавшие документы на включение в списки Минэкономразвития с российской стороны и министерства культуры и туризма КНР - с китайской.

Минэкономразвития РФ Китай
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