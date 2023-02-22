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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Интерес к покупке авиабилетов из России в Китай за неделю вырос на 70%

Интерес к покупке авиабилетов из России в Китай за неделю вырос на 70%
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на перелеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70% благодаря открытию границ между странами и снятию антиковидных ограничений для путешествующих в КНР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

"Количество поисков авиабилетов в Китай выросло на 70% за неделю. В настоящее время в Китай летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска", - пояснили в компании.

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Как отметили в Aviasales, стоимость перелета из Москвы в Шанхай в феврале-марте в одну сторону начинается от 23 тыс. рублей, в Чэнду - от 24,7 тыс., в Пекин - от 28,7 тыс., в Гуанчжоу - от 28,9 тыс. рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Чэнду обойдется от 27,3 тыс., а из Хабаровска в Харбин - от 16 тыс. рублей.

В начале февраля после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновился выездной групповой туризм из Китая по 20 международным направлениям, в том числе в Россию.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

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