Для участников СВО введут отпуск на 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Каждый участник СВО раз в полгода должен иметь возможность уйти в отпуск длительностью не менее 14 дней, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу", - сказал Путин в своем Послании Федеральному Собранию во вторник.

Он подчеркнул, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими.