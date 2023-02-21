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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Для участников СВО введут отпуск на 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Каждый участник СВО раз в полгода должен иметь возможность уйти в отпуск длительностью не менее 14 дней, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу", - сказал Путин в своем Послании Федеральному Собранию во вторник.

Он подчеркнул, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин
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