Детей добровольных участников СВО без очереди зачислят в детские сады в Москве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ о распространении мер поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев - участников СВО. Указ, в частности, предусматривает, что детей из таких семей будут обязаны вне очереди зачислять детские сады.

Ранее во вторник он анонсировал подписание этого указа в связи с те, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса - мобилизованный, контрактник или доброволец и обеспечить поддержку их семей, а также ветеранов спецоперации.

"Я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев - участников специальной военной операции", - заявил мэр.

Теперь этим семьям, как и семьям мобилизованных, будет полагаться ежемесячное пособие детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям - в упрощенном порядке. Детей будут не только зачислять в садики вне очереди, как только им исполнится полтора года, но и будут вне очереди переводить в другие садики или школы ближе к дому.

Семьи освободят от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, дети-школьники с 1 по 11 класс будут получать бесплатные обеды и завтраки, а студенты городских колледжей - бесплатные обеды. Также дети освобождаются от оплаты занятий в кружках и секциях городского и местного подчинения.

Пожилым родственникам участников СВО, родственникам-инвалидам и детям инвалидам мэрия обещает предоставление соцобслуживания на дому независимо от состава семьи и без учета уровня ее доходов. Также таким гражданам пообещали первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания .

Женам участников СВО и их детям трудоспособного возраста указ обещает дать возможность получить профессиональное обучение и помочь найти работу.

Всем членам семьи участников спецоперации город готов оказывать психологическую помощь, содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья, консультирование по юридическим вопросам.

Дополнительные меры соцподдержки будут предоставляться в заявительном порядке при личном обращении в "Единый центр поддержки", следует из указа. Перечень необходимых документов определит городской Департамент труда и соцзащиты по согласованию с Военным комиссариатом Москвы. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки возможно не ранее чем со дня убытия военнослужащего в место сбора и на пункт приема военнослужащих или добровольца в место формирования добровольческих формирований.

В послании Федеральному собранию президент потребовал окружить вниманием и почетом семьи погибших участников СВО и ветеранов, а также предложил учредить специальный фонд для помощи этим гражданам.