Путин предложил в новых регионах давать маткапитал семьям с детьми, родившимися с 2007 г.

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал на новых территориях РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) семьям, в которых дети родились не раньше 2007 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть, с того момента, как эта программа начала действовать по всей России", - сказал Путин в своем Послании президента РФ Федеральному Собранию.

Он напомнил, что такое же решение было принято, в свое время, для жителей Крыма и Севастополя. "Мы продолжим реализацию масштабных программ нацеленных на повышение благосостояния российских семей", - добавил президент.