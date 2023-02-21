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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - План по уровню дефицита федерального бюджета в 2023 году в 2% ВВП сохраняется даже на фоне возможных новых расходов на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию инициатив, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"У нас по плану дефицит 2% ВВП, и мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов. Президент об этом говорил, о том, что макроэкономическую стабильность нужно всегда очень четко соблюдать. Поэтому бюджетный дефицит - один из инструментов такой стабильности. Мы его будем четко охранять", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли увеличиться дефицит бюджета в текущем году в результате реализации озвученных в послании мер.

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Вопрос с исполнением заложенных на 2023 год параметров бюджета возник после предварительны данных Минфина за январь - бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд руб.). Доходы сложились на уровне 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления годом ранее. Расходы превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, составив 3,117 трлн руб. Тот факт, что январский дефицит составил 60% от плана на весь год (2,925 трлн руб.), вкупе с по-прежнему значительным дисконтом российского сорта нефти Urals к цене смеси Brent, заставил ряд аналитиков сомневаться в том, что бюджетные проектировки будут соблюдены.

Силуанов отмечал, что основные параметры бюджета в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, январское исполнение на них не отразится.

Антон Силуанов Владимир Путин
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