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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Сухогруз с мраморной крошкой, переломившийся из-за шторма у берегов Кубани, затонул

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спасательная операция проводится на месте ЧП с сухогрузом в акватории Черного моря на Кубани, судно затонуло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Три члена экипажа находятся в шлюпке, еще один сейчас в воде. Их спасением занимаются. На месте сильный ветер и волны три метра. Сам сухогруз уже утонул. Спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что сухогруз, на борту которого находится около 3 тыс. тонн мраморной крошки, переломился в условиях шторма.

Экипаж судна под флагом Коморских островов состоит из 11 россиян.

Росморречфлот Краснодарский край
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