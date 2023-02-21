Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спасательные суда работают в акватории Черного моря в Краснодарском крае на месте ЧП с сухогрузом, который переломился из-за шторма и начал тонуть, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Сухогруз под флагом Коморских островов в условиях шторма переломился. На борту около 3 тыс. тонн мраморной крошки. Аварийно-спасательное судное к нему уже подошло", - сказал собеседник агентства.

Экипаж судна состоит из 11 россиян. Их судьба на данный момент неизвестна, сказал собеседник агентства.