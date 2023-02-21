Спасены все члены экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Членам экипажа потерпевшего бедствие в Черном море сухогруза ничего не угрожает, 11 человек подняты на спасательные судна, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В настоящее время все 11 членов экипажа подняты на спасательные суда. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря в Краснодарском крае в условиях шторма переломился и затонул сухогруз под флагом Коморских островов. На борту судна было около 3 тыс. тонн мраморной крошки.