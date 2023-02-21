Патрушев отметил особое значение отношений с Китаем на фоне действий Запада

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Запад ведет кампанию по сдерживанию России и Китая, в данной ситуации особое значение приобретает углубление взаимодействия Москвы и Пекина на международной арене, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече в Москве с членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

По его словам, "дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование".

Патрушев отметил, что страны Запада в одностороннем порядке денонсировали ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями.

"Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах"" - сказал он. - Кровавые события, развязанные Западом на Украине, - только один из примеров. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам".

Патрушев также сообщил, что западными странами "продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира".

На этой же встрече он назвал безусловным приоритетом внешней политики России курс на развитие стратегического партнерства с Китаем. Он заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Гонконга, Тайваня, Синьцзяна и Тибета.

По словам Патрушева, Россия и Китай выступают за построение "более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции".