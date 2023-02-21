Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Николай Патрушев и Ван И (справа налево) во время встречи Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И заверил его в неизменной поддержке со стороны Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"Хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая", - сказал он.

Он выразил уверенность, что переговоры с Ван И в Москве будут способствовать еще большей консолидации подходов двух стран и "сплочению в деле решения общих задач", и отметил, что регулярные контакты по линии советов безопасности вносят значительный вклад в развитие российско-китайских отношений.

"Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, - сказал секретарь Совбеза. - Такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в конце декабря прошлого года".

Он подчеркнул, что "в основе российско-китайской стратегической связки - взаимоуважительный диалог, ответственное поведение на международной арене и единые либо близкие подходы к решению мировых проблем".

По словам Патрушева, Россия и Китай выступают за построение "более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции".