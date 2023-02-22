Путин в среду встретится с главой китайской дипломатии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет члена политбюро ЦК КПК, заведующего канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин в Кремле. Середина дня будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям. Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая", - сказал Песков.

Он напомнил, что накануне с Ван И встречался секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Сегодня глава китайской дипломатии также пообщается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, Путин в среду встретится с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым.