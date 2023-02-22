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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ в РФ в январе 2023 года снизился на 31%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Продажи лекарств от гриппа и ОРВИ в России в январе текущего года снизились на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в аптеках было продано более 17 млн упаковок, сообщил "Интерфаксу" оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В январе 2023 года россияне сократили покупки лекарств против гриппа и ОРВИ на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в период с 1 по 31 января текущего года в аптеках было продано почти 17,4 млн упаковок таких препаратов, а в тот же период прошлого года продажи были на уровне 25,1 млн пачек", - говорится в сообщении оператора.

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Расходы россиян на лекарства от гриппа и ОРВИ сократились на 30% и составили в январе 2023 года 7,3 млрд рублей. По итогам января прошлого года сумма затрат на такие медикаменты составила 10,5 млрд рублей.

Эксперты "Честного знака" не прогнозируют дефицита лекарств от гриппа и ОРВИ. "Запасов, имеющихся на данный момент в оптовом и розничном звене, а также на складах производителей достаточно, чтобы покрывать спрос россиян на протяжении 7,5 месяцев при сохранении средних темпов потребления", - отмечается в сообщении оператора.

Россия
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