Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

В РФ начала снижаться заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России началось снижение заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ; так, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 27%, заболеваемость коронавирусом за аналогичный период уменьшилась на 11,6%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в РФ начинает снижаться. На 8-й неделе 2023 года на территории РФ зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе (...) Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В структуре заболеваемости коронавирусом преобладающими остаются подварианты штамма "омикрон". В структуре заболеваемости респираторными вирусными заболеваниями преобладает грипп - почти 58%. У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.

В ведомстве отметили, что в субъектах РФ продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор направил в Росмолодежь материалы, связанные с "ЧВК "Редан"

Власти Петербурга сообщили, что "Пулково" не принимает и не отправляет самолеты

Власти Петербурга сообщили, что "Пулково" не принимает и не отправляет самолеты

МЧС опровергло информацию о воздушной тревоге в ряде регионов РФ

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Военные РФ заявили о планах Запада устроить провокации с токсичными химикатами на Украине

Песков заявил, что НАТО де-факто находится в прямом вооруженном противостоянии с Россией

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале выросли до ноябрьского уровня

Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

Помощник президента считает, что выпускники вузов смогут работать за рубежом после реформы

Помощник президента считает, что выпускники вузов смогут работать за рубежом после реформы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });