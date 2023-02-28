В РФ начала снижаться заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России началось снижение заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ; так, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 27%, заболеваемость коронавирусом за аналогичный период уменьшилась на 11,6%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в РФ начинает снижаться. На 8-й неделе 2023 года на территории РФ зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе (...) Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В структуре заболеваемости коронавирусом преобладающими остаются подварианты штамма "омикрон". В структуре заболеваемости респираторными вирусными заболеваниями преобладает грипп - почти 58%. У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.

В ведомстве отметили, что в субъектах РФ продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.