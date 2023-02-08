Роспотребнадзор не видит необходимости в ограничениях из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не требуется, распространенные варианты COVID-19 обладают высокой заразностью, но заболевание ими протекает в легкой форме, заявили в Роспотребнадзоре.

"Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в условиях высокой активности эпидпроцесса по COVID-19 сохраняют свою актуальность базовые меры профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств, регулярное проветривание помещений, дезинфекция гаджетов и прочие.

В Роспотребнадзоре отметили, что симптомы циркулирующих в России вариантов COVID-19 остаются прежними: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, боли в мышцах. В некоторых случаях фиксируются расстройства желудочно-кишечного тракта.

"Аналогичные симптомы свойственны ОРВИ и гриппу. Поэтому для правильной постановки диагноза и назначения эффективного лечения необходимо своевременно обращаться к врачу", - добавили в Роспотребнадзоре.

По данным оперативного штаба, обнародованным в среду, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал максимальным с конца октября 2022 года и составил почти 10,4 тыс. случаев, скончались 44 пациента с COVID-19.