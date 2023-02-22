В МИД РФ не исключили, что США могут выйти из ДСНВ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия не исключает, что США примут решение выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я ничего не исключаю. Они ранее из многих договоров выходили", - сказал Рябков журналистам в среду.

"Что они могут дальше предпринять прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад", - добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора. В то же день председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Рябков отметил, что только президент России будет решать, созрели ли условия для пересмотра решения о приостановке участия РФ в ДСНВ. "Президент будет решать, если и когда созреют условия для пересмотра или уточнения вчерашнего решения, или принятия дополнительных контрмер. Это все вопросы, которые только президент может решить, дав соответствующую оценку", - сказал он.

Так Рябков, в частности, ответил на вопрос, какие решения должны принять США, чтобы РФ вернулась к ДСНВ.

"Мы не видим сейчас признаков того, чтобы ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах к лучшему", - подчеркнул замминистра.

По его словам, у России есть национальные технические средства для отслеживания ядерного паритета с США и без Договора о стратегических наступательных вооружениях. "Существуют национальные технические средства, которые позволяют достаточно надежно оценивать происходящее. У нас, кроме этого, есть наработанные опыт отслеживания того, что происходит в США и не только в этой сфере с использованием других возможностей", - сказал он.

Рябков подчеркнул: "Да, это не то же самое, что информационный обмен в рамках договора. Но и ситуация радикально поменялась, поэтому будем исходить из того, что имеется".