Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам в среду единогласно рекомендовал принять законопроект о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет единогласно рекомендовал Госдуме принять президентский законопроект о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Он отметил, что вопрос предложено вынести на рассмотрение пленарного заседания в эту среду.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил журналистам, что комитет безусловно поддерживает решение президента, так как "оно отвечает интересам безопасности РФ, той обстановке, которая сложилась на сегодня".

По словам Картаполова, в договоре "не только перечислено количество боезарядов, их носителей, там ещё определены параметры, какими эти боезаряды должны быть, в каком качестве содержаться".

"Наши американские партнёры в последнее время очень вольно относятся к трактовке положений этого документа. Они в одностороннем порядке вывели около 100 единиц ядерных вооружений, переименовав их, переведя якобы в разряд учебных. Когда РФ в соответствии с договором предложила провести проверку этого, наши партнёры под надуманным предлогом отказались. Это прямое и явное нарушение договора", - отметил глава комитета.

Кроме того, он сообщил, что "договор не учитывает арсеналы Франции и Великобритании; во Франции 290 боезарядов, в Великобритании 225 боезарядов".

"Данный договор заключался между Соединёнными Штатами и Российской Федерации, Но сегодня НАТО выступает единым фронтом, в том числе против нашей страны, и каким образом будут эти боезаряды использованы из арсенала Франции и Великобритании, мы не знаем, но можем предполагать", - сказал Картаполов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.

Позднее во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.