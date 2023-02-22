Рябков сообщил о приостановке информационных обменов в рамках ДСНВ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Любые информационные обмены в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) прекращают действовать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это все приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, они соответственно не будут действовать для нас с учетом объявления о приостановке (участия РФ в ДСНВ - ИФ) и ожидаемого законодательного оформления этого решения", - сказал он журналистам в Москве.

Так Рябков ответил на вопрос "Интерфакса", сохранится ли практика обмена данными два раза в год о количествах стратегических наступательных вооружений. Последний такой обмен состоялся в сентябре прошлого года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.

Позднее во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.