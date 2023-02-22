Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Рябков сообщил о приостановке информационных обменов в рамках ДСНВ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Любые информационные обмены в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) прекращают действовать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это все приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, они соответственно не будут действовать для нас с учетом объявления о приостановке (участия РФ в ДСНВ - ИФ) и ожидаемого законодательного оформления этого решения", - сказал он журналистам в Москве.

Так Рябков ответил на вопрос "Интерфакса", сохранится ли практика обмена данными два раза в год о количествах стратегических наступательных вооружений. Последний такой обмен состоялся в сентябре прошлого года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.

Позднее во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Сергей Рябков МИД РФ ДСНВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы
Послание президента - 2023

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

МИД РФ заявил об обратимости решения о приостановке действия ДСНВ

Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

Суд в РФ приговорил к восьми годам колонии американца по делу о контрабанде оружия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });