В Москве, Кировской и Пензенской областях задержали "финансистов" сирийских боевиков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила в среду о задержании в Москве, Кировской и Пензенской областей пяти пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

По данным спецслужбы, "задержанные, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации", регулярно переводили деньги "на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики".

"Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции", - уточнили в ФСБ.

В результате проведенных обысков по адресам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, "иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", сообщила спецслужба.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности).