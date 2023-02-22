Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

В Москве, Кировской и Пензенской областях задержали "финансистов" сирийских боевиков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила в среду о задержании в Москве, Кировской и Пензенской областей пяти пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

По данным спецслужбы, "задержанные, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации", регулярно переводили деньги "на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики".

"Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции", - уточнили в ФСБ.

В результате проведенных обысков по адресам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, "иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", сообщила спецслужба.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности).

ФСБ Москва Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы
Послание президента - 2023

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

МИД РФ заявил об обратимости решения о приостановке действия ДСНВ

Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });