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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ФСБ задержала "финансиста" ИГ, спонсировавшего теракт в Стамбуле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, переводившего деньги запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, в том числе - на теракт в стамбульском клубе, в результате которого погибли почти сорок человек.

В рамках возбужденного уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан по статье о содействии террористической деятельности задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман, являющийся участником ячейки ИГИЛ "и неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к преступлениям террористического характера", заявили в спецслужбе.

У задержанного обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистская литература.

"В частности, направленные Абдурахмановым А.Б. денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" г. Стамбула Турецкой Республики, в результате которого погибли 39 человек, в том числе 1 гражданка Российской Федерации", - уточнили в ЦОС.

"Родные братья Абдурахманова А.Б. являются установленными боевиками и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской арабской республики, объявлены в международный розыск", - заявили в ФСБ.

Абдурахманов арестован.

ФСБ Турция Стамбул
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