Шестеро "финансистов" ИГ задержаны в пяти регионах России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и ХМАО членов подпольной ячейки, причастных к финансированию запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужба раскрыла законспирированную ячейку злоумышленников совместно со Следственным комитетом, МВД, Росфинмониторингом и Росгвардией. Члены ячейки собирали и переправляли деньги на нужды ИГ, отметили в ЦОС.

В отношении шестерых россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена их причастность к деятельности преступной группы, члены которой ранее осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирийской Арабской Республике", - сказали в спецслужбе.

При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В свою очередь в Следственном комитет РФ "Интерфаксу" сообщили, что в период 2016-2017 годов участниками ячейки было собрано не менее 0,5 млн рублей. В связи с тяжестью совершенных преступлений следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте, заявили в СКР.

В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, устанавливаются другие участники преступной деятельности.