Расширение догазификации позволит подключить более 3000 медицинских и учебных учреждений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В связи с расширением программы догазификации к газовым сетям могут подключиться более 3000 медицинских и образовательных учреждений, подсчитали в "Газпроме".

Правительство решило распространить программу догазификации на медицинские и учебные организации в конце 2022 года.

Пресс-служба "Газпром межрегионгаза" сообщила, что, "по предварительным оценкам, в зоне ответственности газораспределительных организаций группы "Газпром межрегионгаз" в программе смогут принять участие около 1,53 тысячи медицинских и 1,76 тысячи образовательных учреждений".

Эти оценки прозвучали 22 февраля на заседании Федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера Александра Новака.

Принимать заявки от этих учреждений начнут с марта.

"Совместно с федеральными министерствами мы завершаем инвентаризацию поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и образовательных объектов в газифицированных населенных пунктах. Газификация данных учреждений - одно из основных направлений догазификации в текущем году, работа по нему ведется в плотном взаимодействии с администрациями регионов. Уверен, что и эта задача, поставленная президентом страны, будет успешно выполнена", - прокомментировал через пресс-службу гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов.

На заседании обсудили темпы догазификации: к настоящему времени с жителями страны заключено 760 тысяч договоров, около 520 тысяч уже исполнены, при этом более 15 тысяч из них - с начала 2023 года. В общей сложности создана техническая возможность для подключения свыше 780 тысяч домовладений.

По итогам заседания главам региональных штабов поручили актуализировать планы-графики догазификации до 1 апреля.