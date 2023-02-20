Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Новак поручил обеспечить передачу газораспределительных сетей единому собственнику

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить выполнение мероприятий "дорожной карты" по социальной газификации, обеспечить передачу газораспределительных сетей в распоряжение единого собственника, сообщила пресс-служба правительства.

Новак провел совещания по газификации субъектов Российской Федерации, а также по вопросу присоединения к газораспределительным сетям ряда медицинских объектов.

В ходе совещания по проблемным вопросам социальной газификации в субъектах РФ участники обсудили упрощение доступа к газотранспортной инфраструктуре для газификации различных объектов, снятие административных барьеров при согласовании строительства объектов газоснабжения, внесение изменений в ряд ключевых законодательных актов для ускорения процесса социальной газификации, включая Градостроительный и Жилищный кодексы, законы "О газоснабжении", "О недрах" и т.д.

"Александр Новак поручил ускорить выполнение мероприятий "дорожной карты" по социальной газификации, обеспечить безопасность эксплуатации газораспределительных сетей и передачу их в распоряжение единого собственника, а также разработать механизм проверки и безопасной эксплуатации бытовых газовых баллонов", - отмечается в пресс-релизе.

Также участники обсудили условия газификации фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Вице-премьер поручил органам власти провести инвентаризацию таких медицинских объектов, подсчитать расходы на их газификацию.

Как сообщалось, в декабре на совещании по газификации председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости усиления ответственности частных газораспределительных компаний за исполнение обязательств в рамках программ газификации. Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что частные ГРО саботируют программу догазификации и предложил ввести для них административную ответственность.

Функции Единого оператора газификации в РФ выполняет "Газпром газификация". На территориях, где функционируют сети, не принадлежащие "Газпрому", абонентов по поручению ЕОГ подключают местные распределительные компании - 13 региональных операторов газификации (такие как "Мособлгаз", "Мосгаз", "Петербурггаз", СВГК), а также 112 независимых газораспределительных организаций. С некоторыми из НГРО возникли противоречия об условиях работы вплоть до затяжных судов.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Судья и замглавы управления казначейства КЧР госпитализированы после нападения

Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую "Лигу свободных наций"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Парасковиевка в ДНР

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Поврежденный "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });