Новак поручил обеспечить передачу газораспределительных сетей единому собственнику

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить выполнение мероприятий "дорожной карты" по социальной газификации, обеспечить передачу газораспределительных сетей в распоряжение единого собственника, сообщила пресс-служба правительства.

Новак провел совещания по газификации субъектов Российской Федерации, а также по вопросу присоединения к газораспределительным сетям ряда медицинских объектов.

В ходе совещания по проблемным вопросам социальной газификации в субъектах РФ участники обсудили упрощение доступа к газотранспортной инфраструктуре для газификации различных объектов, снятие административных барьеров при согласовании строительства объектов газоснабжения, внесение изменений в ряд ключевых законодательных актов для ускорения процесса социальной газификации, включая Градостроительный и Жилищный кодексы, законы "О газоснабжении", "О недрах" и т.д.

"Александр Новак поручил ускорить выполнение мероприятий "дорожной карты" по социальной газификации, обеспечить безопасность эксплуатации газораспределительных сетей и передачу их в распоряжение единого собственника, а также разработать механизм проверки и безопасной эксплуатации бытовых газовых баллонов", - отмечается в пресс-релизе.

Также участники обсудили условия газификации фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Вице-премьер поручил органам власти провести инвентаризацию таких медицинских объектов, подсчитать расходы на их газификацию.

Как сообщалось, в декабре на совещании по газификации председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости усиления ответственности частных газораспределительных компаний за исполнение обязательств в рамках программ газификации. Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что частные ГРО саботируют программу догазификации и предложил ввести для них административную ответственность.

Функции Единого оператора газификации в РФ выполняет "Газпром газификация". На территориях, где функционируют сети, не принадлежащие "Газпрому", абонентов по поручению ЕОГ подключают местные распределительные компании - 13 региональных операторов газификации (такие как "Мособлгаз", "Мосгаз", "Петербурггаз", СВГК), а также 112 независимых газораспределительных организаций. С некоторыми из НГРО возникли противоречия об условиях работы вплоть до затяжных судов.