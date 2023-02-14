"Газпром межрегионгаз" автоматизирует процесс догазификации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Газпром межрегионгаз" автоматизирует процесс технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения, что должно помочь ускорить исполнение заявок на догазификацию.

Одной из первых газораспределительных организаций (ГРО), которая готовится ввести в промышленную эксплуатацию программный модуль "Технологическое присоединение", разработанный "Газпром межрегионгаз инжиниринг", стало "Газпром газораспределение Киров", сообщает вятская ГРО.

Модуль внедряли совместно специалисты обеих компаний. Сейчас проект находится в стадии опытной эксплуатации.

"Новое решение позволит полностью обеспечить бизнес-процесс технологического присоединения, от регистрации заявки до пуска газа, учитывая процедуры по оформлению дополнительных соглашений и расторжению договоров. Важнейшая функция сервиса - интеграция с порталом Единого оператора газификации (ЕОГ) - даст возможность отслеживать и контролировать весь производственный цикл газификации, синхронизируя данные систем ГРО и портала ЕОГ", - отмечается в сообщении.

Ввод программного модуля в промышленную эксплуатацию позволит специалистам "Газпром газораспределение Киров" повысить скорость обработки каждой заявки, что в свою очередь ускорит процесс включения адресов заявителей в пообъектный план-график выполнения работ по догазификации, ожидают газовики.

ООО "Газпром межрегионгаз инжиниринг" является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы "Газпром межрегионгаз". Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги.