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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Минобороны РФ сообщило о падении Су-25 в Белгородской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области потерпел катастрофу штурмовой самолет Су-25 ВКС России, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Как говорится в сообщении ведомства, "по предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность".

Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении военного самолета в Валуйском городском округе. По его словам, сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Белгородская область Су-25 Минобороны РФ
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