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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Белгородский губернатор сообщил о падении военного самолета

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении военного самолета на территории региона.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область
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