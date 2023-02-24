Подорожание услуг ЖКХ за последний месяц ощутили более 40% россиян

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Повышение цен на жилищно-коммунальные услуги за последние четыре недели отмечают 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос о том, "на какие основные услуги цены за последний месяц заметно выросли", 17% сограждан указали на медицинские услуги, каждый седьмой (14%) - на услуги пассажирского транспорта.

По данным ФОМ, о подорожании бытовых услуг за данный период говорят 13% респондентов.

Опрос был проведен 17-19 февраля 2023 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.