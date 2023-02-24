Каждый третий россиянин заметил подорожание лекарств за месяц

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Повышение цен на лекарства и медикаменты за четыре недели отметили 33% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) на сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос о том, "на какие основные товары цены за последний месяц заметно выросли", каждый пятый (21%) указал на одежду и обувь, 18% сограждан - на строительные материалы, почти каждый шестой (17%) - на электронику и бытовую технику.

По данным ФОМ, рост цен на бензин за данный период ощутили 16% россиян.

Опрос был проведен 17-19 февраля среди 1 500 респондентов от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.