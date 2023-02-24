Более трети россиян отметили рост цен на мясо за последний месяц

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за четыре недели отметили 35% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) на сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", почти каждый третий (32%) указал на молоко и молочную продукцию, на рыбу с морепродуктами и плодоовощную продукцию - по 29% респондентов, на хлеб и хлебобулочные изделия - почти каждый четвертый (23%).

Результаты исследования показывают, что о подорожании яиц говорят 22% участников опроса, сахара и растительного масла - по 19% респондентов, крупы с макаронными изделиями - почти каждый шестой (17%).

По данным ФОМ, рост цен на алкогольные напитки ощутил каждый девятый россиянин (11%).

Опрос был проведен 17-19 февраля среди 1 500 респондентов от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.