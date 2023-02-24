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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

"Росатом" пообещал исполнять контракты за рубежом в условиях санкций, пока это возможно

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" обещает соблюдать свои международные обязательства по контрактам в условиях санкций, пока это будет возможным, говорится в заявлении компании.

"Позиция российской атомной отрасли неизменна и заключается в том, что мы всегда работали и продолжаем работать по всему миру прозрачно, в интересах партнеров и с неукоснительным соблюдением международного и национального законодательства. "Росатом" всегда, при любых обстоятельствах соблюдал свои международные обязательства. Мы будем продолжать исполнять все текущие контракты, пока это остается возможным", - говорится в сообщении.

Госкорпорация отмечает, что принимаются все меры, "чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на бизнес "Росатома".

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева. Кроме того, в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации.

Росатом
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