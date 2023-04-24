Страны Евросоюза еще не договорились о новых санкциях против России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе еще не подготовили новый пакет санкций в отношении России, заявил журналистам перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня мы не в том положении, чтобы завершить подготовку нового пакета санкций в отношении России. Мы продолжим обсуждения", - ответил он на вопрос, будет ли ЕС вводить санкции против российской атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что основной темой Совета ЕС на уровне глав МИД станет Украина. В материалах к заседанию совета говорится, что министры обсудят военную поддержку, санкции, вопросы продовольственной безопасности, "украинскую формулу мира". Отдельным пунктом министры обсудят "реализацию плана действий ЕС в связи с геополитическими последствиями" специальной военной операции России на Украине.