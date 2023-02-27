Железнодорожную часть Крымского моста планируют восстановить к середине лета

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета, заявил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Что касается железнодорожной части. Она - там же тоже у нас два пролета, по одному идет полноценная работа, поезда идут. Вторая часть немножко пострадала, ну мы все-таки решили ее восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать. Ее мы закончим к середине лета", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что применяются уникальные технологии - пролеты будут поднимать с воды специальными подъемными кранами.

Как сообщалось, 23 февраля открылось полноценное автомобильное движение по всем полосам Крымского моста.

"После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам. При этом нам удалось так организовать ремонтные работы, чтобы движение по мосту практически не прекращалось. Уже 5 декабря с опережением срока на две недели мы открыли правую часть моста, получившую наибольшие повреждения. Далее приступили к левой части моста - она была восстановлена тоже с опережением графика более, чем на месяц. Благодаря слаженной штабной работе с Росавтодором и подрядчиками, нам удалось осуществить весь комплекс мер за четыре с половиной месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что работы удалось завершить с опережением срока на 39 дней.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. На железнодорожной части моста загорелись топливные цистерны товарного состава. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста.