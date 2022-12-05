Путин в сопровождении Хуснуллина осмотрел Крымский мост

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил "довести до идеального состояния" конструкции Крымского моста.

Президент в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по Крымскому мосту. Кадры поездки, где Путин сидит за рулем автомобиля, показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния", - отметил Путин, осматривая мост.

Со своей стороны, Хуснуллин отметил, что эта сторона моста "находится в работоспособном состоянии, мы с первых же дней ее привели в порядок, укрепили и запустили по ней движение". "Но, если вы поручите, то мы ее тоже приведем в состояние, чтобы она была такая же, как левая", - добавил вице-премьер.

Президент подчеркнул, что, "конечно, это надо сделать".

Президент на автомобиле проехал по той стороне моста, которая была разрушена в результате теракта, совершенного 8 октября.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться.

"Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутный дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", - отметил Песков.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур через Керченский пролив доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Об открытии движения по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва, сообщалось ранее в понедельник.