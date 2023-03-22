Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Крыму и Севастополе взломан сигнал нескольких радиостанций, через них распространяется ложная информация об эвакуации людей с полуострова, сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и советник главы Крыма Олег Крючков.

"Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он считает, что взлом связан с неудачной утренней атакой надводных беспилотников на город.

"Классическая тактика: не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем", - добавил Развожаев.

Советник главы Крыма Олег Крючков также заявил, что все сообщения якобы об эвакуации на волнах крымского радио ложны. "В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома", - написал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Крым Севастополь Михаил Развожаев Олег Крючков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

Что произошло за день: вторник, 21 марта

Контейнерные ж/д операторы сообщили, что ограничений транзита в РФ грузов через Турцию нет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });