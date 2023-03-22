Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Крыму и Севастополе взломан сигнал нескольких радиостанций, через них распространяется ложная информация об эвакуации людей с полуострова, сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и советник главы Крыма Олег Крючков.

"Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он считает, что взлом связан с неудачной утренней атакой надводных беспилотников на город.

"Классическая тактика: не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем", - добавил Развожаев.

Советник главы Крыма Олег Крючков также заявил, что все сообщения якобы об эвакуации на волнах крымского радио ложны. "В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома", - написал он.