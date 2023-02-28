Издатели "Википедии" получили в Москве штраф в 2 млн рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил административный штраф на 2 млн рублей Wikimedia Foundation Inc. за то, что из "Википедии" не была удалена недостоверная информация о событиях на Украине.

Фонд, издающий энциклопедию, признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Как говорится в материалах дела, оглашенных в суде, в январе 2023 года фонду вменили отказ удалить недостоверные сведения из ряда статей, несмотря на соответствующее требование российской Генпрокуратуры. Речь шла о статьях о некоторых российских воинских подразделениях, а также о материалах, связанных с аспектами СВО на Украине.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав, в частности, на то, что в его рамках не было проведено административное расследование, а требования Генпрокуратуры не содержали конкретных ссылок, доказывающих недостоверность представленных в интернет-энциклопедии сведений. Кроме того, по его словам, спорная информация содержится в открытых источниках.

В ноябре фонд получил штраф на такую же сумму за две статьи с ложной, по оценке властей, информацией об СВО. 26 апреля 2022 года компания получила штрафы в общей сложности на 5 млн рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию об СВО.