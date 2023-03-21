Фонду Wikimedia грозят штрафы до 12 млн рублей из-за фейков об СВО в Википедии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд зарегистрировал новые административные протоколы в отношении издающего Википедию американского фонда Wikimedia Foundation Inc. Протоколы составил Роскомнадзором из-за отказов фонда удалить запрещенный в России контент (ч.2 ст.13.41), сообщили "Интерфаксу" в суде.

Суд рассмотрит эти дела в апреле. Если Wikimedia будет признана виновной, ей грозит штраф на общую сумму до 12 млн рублей. Заседания пройдут 6, 13 и 18 апреля в мировой судебном участке №422 Таганского района Москвы.

Претензии Роскомнадзора связаны с отказом удалять на "Википедии" фейки, связанные с проведением Россией спецоперации, а также запрещенные материалы о зацепинге, отметили в суде.

Ранее фонд уже получал штрафы "из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине".

Поскольку Wikimedia Foundation не выполняет обязанности по удалению противоправной информации, Роскомнадзор применяет к фонду меры понуждения, обязывая поисковики сообщать, что фонд нарушает российские законы, отмечали ранее в РКН. Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.