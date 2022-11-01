Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф на 2 млн рублей американскому фонду "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.) за отказ удалять запрещенную в России информацию, передает корреспондент "Интерфакса".

Фонд признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП (неудаление запрещенного в России контента). Протокол на компанию составили из-за двух статей "Википедии" с ложной информацией о специальной военной операции на Украине.

26 апреля компания получила штрафы в общей сложности на 5 млн рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию об СВО.

19 мая Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в перечень компаний, обязанных открыть представительство или офис в России в рамках закона о "приземлении". Затем ведомство составило на фонд еще несколько протоколов из-за публикации фейков.

С 20 июля Роскомнадзор обязывает поисковики указывать, что Wikimedia Foundation Inc. нарушает российское законодательство. Эта маркировка должна сохраняться до тех пор, пока компания не удалит запрещенный контент .