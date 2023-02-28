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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Песков не стал комментировать визит Блинкена в страны Центральной Азии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле посоветовали обратиться в МИД РФ за комментарием о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Центральной Азии, но напомнили, что Москва развивает с государствами региона собственные форматы взаимодействия.

"Я не хотел бы комментировать визиты госсекретаря США. Все-таки я - пресс-секретарь президента. Это прерогатива моих коллег в МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать поездку Блинкена.

"В целом, вы знаете, у нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами, у нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы ЕврАзЭс, на что мы и ориентируемся, в чем мы заинтересованы и что мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом", - продолжил представитель Кремля.

В вторник Блинкен начинает свой визит в Казахстан. Затем американского госсекретаря ждут в Узбекистане.

Дмитрий Песков Энтони Блинкен США
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